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В Удмуртии нашли пропавшего рыбака

11:50, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии нашли пропавшего рыбака
11:50, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
347
0
#рыбалка\n#спасатели\n#заблудившиеся люди
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
347
0

У мужчины кончился бензин в лодке.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии спасатели отыскали потерявшегося рыбака. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

В службу поступило сообщение о пропаже рыболова – мужчина оставил телефон в машине, поэтому никто не мог с ним связаться.

Спустя непродолжительное время поисков мужчину нашли на правом берегу Камы. Выяснилось, что в лодке кончился бензин и ему пришлось плыть на веслах от Усть-Бельска до базы «KAMA-N-DOOR».

Рыбаку помогли добраться до пункта назначения. С ним все хорошо.

11:50, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
347
0
#рыбалка\n#спасатели\n#заблудившиеся люди