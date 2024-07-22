В Удмуртии нашли пропавшего рыбака

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии спасатели отыскали потерявшегося рыбака. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

В службу поступило сообщение о пропаже рыболова – мужчина оставил телефон в машине, поэтому никто не мог с ним связаться.

Спустя непродолжительное время поисков мужчину нашли на правом берегу Камы. Выяснилось, что в лодке кончился бензин и ему пришлось плыть на веслах от Усть-Бельска до базы «KAMA-N-DOOR».

Рыбаку помогли добраться до пункта назначения. С ним все хорошо.