Почти 14 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона 

Ижевск. Удмуртия. С начала эпидсезона в Удмуртии почти 14 тыс. человек обратились к врачам из-за присасывания клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Всего обратилось 13 815 человек, что на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди укушенных 2611 детей.

Лабораторно на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано 10 347 клещей – 190 из них с энцефалитом и 4 088 – с боррелиозом. Зарегистрировано 55 случаев заражения инфекциями, передающихся клещами – 31 иксодового боррелиоза и 24 случая клещевого энцефалита.