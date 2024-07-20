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Почти 14 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона 

10:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти 14 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона 
10:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
81
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#Удмуртия\n#дети\n#клещи
Фото: wikimedia.org (Bjørn Christian Tørrissen)
81
0

Среди них 2 611 детей. 

Ижевск. Удмуртия. С начала эпидсезона в Удмуртии почти 14 тыс. человек обратились к врачам из-за присасывания клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике. 

Всего обратилось 13 815 человек, что на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди укушенных 2611 детей.  

Лабораторно на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано 10 347 клещей – 190 из них с энцефалитом и 4 088 – с боррелиозом. Зарегистрировано 55 случаев заражения инфекциями, передающихся клещами – 31 иксодового боррелиоза и 24 случая клещевого энцефалита. 

10:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#Удмуртия\n#дети\n#клещи