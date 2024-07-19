В Удмуртии после пожара на СНТ ищут пропавшего хозяина дома

Якшур-Бодья. Удмуртия. После пожара на СНТ в Удмуртии специалисты ищут пропавшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Вечером 18 июля в СНТ «Сириус» Якшур-Бодьинского района сгорел садовый дом 75-летнего пенсионера. По словам внучки, мужчина страдает от нарушения памяти.

В этот день на массиве не было электричества, печку хозяин не топил, а еду готовил на газовой плитке, про которую забыл и куда-то ушел.

Пожар обнаружили соседи. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя, не допустив его распространения.

Хозяина дома всё ещё ищут.

МЧС Удмуртии напоминает, что лучше не оставлять пожилых родных без внимания. Их надо постоянно контролировать и напоминать им о правилах безопасности.