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В Удмуртии после пожара на СНТ ищут пропавшего хозяина дома

12:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии после пожара на СНТ ищут пропавшего хозяина дома
12:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#МЧС\n#пенсионеры\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
48
0

Внучка сообщила, что мужчина страдает от нарушений памяти.

Якшур-Бодья. Удмуртия. После пожара на СНТ в Удмуртии специалисты ищут пропавшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Вечером 18 июля в СНТ «Сириус» Якшур-Бодьинского района сгорел садовый дом 75-летнего пенсионера. По словам внучки, мужчина страдает от нарушения памяти.

В этот день на массиве не было электричества, печку хозяин не топил, а еду готовил на газовой плитке, про которую забыл и куда-то ушел.

Пожар обнаружили соседи. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя, не допустив его распространения.

Хозяина дома всё ещё ищут.

МЧС Удмуртии напоминает, что лучше не оставлять пожилых родных без внимания. Их надо постоянно контролировать и напоминать им о правилах безопасности.

12:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#МЧС\n#пенсионеры\n#пожары