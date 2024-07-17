Сухая трава загорелась на площади 450 квадратных метров в Граховском районе

Грахово. Удмуртия. На территории заброшенного предприятия в Граховском районе загорелась сухая трава. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Возгорание произошло 17 июля. Пожар распространился площади 450 кв. м. Огнеборцы ПСЧ №29 остановили огонь в 200 м от жилого дома. Никто не пострадал.

Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения неустановленных лиц с огнём.

Жителям региона напоминают, что нельзя бросать окурки и мусор в траву, на обочины дорог и с балкона. Также сейчас запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую травянистую растительность.