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Сухая трава загорелась на площади 450 квадратных метров в Граховском районе

12:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сухая трава загорелась на площади 450 квадратных метров в Граховском районе
12:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#возгорание\n#трава
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
176
0

Огонь удалось остановить в 200 м от жилого дома.

Грахово. Удмуртия. На территории заброшенного предприятия в Граховском районе загорелась сухая трава. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. 

Возгорание произошло 17 июля. Пожар распространился площади 450 кв. м. Огнеборцы ПСЧ №29 остановили огонь в 200 м от жилого дома. Никто не пострадал. 

Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения неустановленных лиц с огнём. 

Жителям региона напоминают, что нельзя бросать окурки и мусор в траву, на обочины дорог и с балкона. Также сейчас запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую травянистую растительность.  

12:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#возгорание\n#трава