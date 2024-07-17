Мошенник обманул продавца и покупателя при сделке с мини-экскаватором

Сарапул. Удмуртия. Почти 1,2 миллиона рублей похитили у инженера из Удмуртии под предлогом продажи мини-экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в начале июля 32-летний житель Завьяловского района республики — инженер предприятия — обнаружил на сайте бесплатных объявлений публикацию о продаже мини-экскаватора в Сарапульском районе. Продавец сообщил, что сделку о продаже техники необходимо будет заключить с его «доверенным лицом», а деньги перевести ему.

Приехав на место и обговорив детали покупки с «представителем», мужчина перевел почти 1,2 миллиона рублей на предоставленный счёт. После оплаты продавец перестал выходить на связь, а при разговоре с «доверенным лицом» выяснилось, что он является собственником техники и неизвестный убедил его скрыть своё объявление о продаже мини-экскаватора и опубликовал его на своей странице.

Злоумышленник уверил продавца, что необходимо заключить сделку с покупателем на месте, после чего он переведёт ему деньги с продажи.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

В полиции напомнили, что при заказе товаров в интернете следует быть предельно внимательным, оформлять покупку только у проверенного продавца. Предварительно следует изучить всю имеющуюся информацию о сайте, на котором собираются совершить покупку, а также ознакомиться с отзывами других покупателей.