В Ижевске мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги

Ижевск. Удмуртия. Мошенники убедили 74-летнюю ижевчанку продать квартиру и передать им деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полиция установила, что в марте 2024 года на стационарный телефон потерпевшей позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и под предлогом защиты от незаконных действий мошенников, убедил обналичить 160 000 рублей в отделении банка и перевести на продиктованный счёт.

Через месяц мужчина вновь позвонил пенсионерке и сообщил о том, что её квартира выставлена на продажу на чёрном рынке. В беседе он убедил потерпевшую продать жилплощадь, пока это не сделали «мошенники», а вырученные денежные средства передать курьеру. В последующем женщина продала квартиру через риэлтерское агентство, полученные от сделки 3 000 000 рублей пенсионерка передала незнакомому мужчине в лесополосе Ижевска.

В последующем потерпевшая, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

МВД по Удмуртской Республике напоминает: ни под каким предлогом не переводите незнакомым денежные средства. Если вы получили сообщение о подозрительных операциях по вашему счету, перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты.