Спасатели Ижевска выручили из беды двух влюблённых на сап-бордах

Ижевск. Удмуртия. Спасатели выручили из беды двух влюблённых на сап-бордах, заблудившихся в русле Ижа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

«14 июля около 18:50 на единый телефон спасения 112 позвонил молодой человек и сообщил, что, сплавляясь на сап-бордах с девушкой по реке Иж, они заблудились. Навигатор показывает протоки, но на самом деле их нет, выбраться самостоятельно не могут. Кругом заросли», — сообщили спасатели.

На поиски потерявшихся отправились сотрудники Поисково-спасательной службы Ижевска. В 21:10 молодых людей эвакуировали на берег.

В МЧС Удмуртии напомнили о соблюдении правил безопасности во время плавания на сап-бордах:

- плавай в безветренную погоду. В ином случае, ветер должен дуть на берег или в сторону, куда нужно будет возвращаться. Категорически не рекомендуется плыть по ветру — будет сложно вернуться к берегу;

- изучи течение: его направление и силу. Лучше плыть туда против течения, а обратно по течению;

- обязательно используй спасательные жилеты;

- помни, что длительное пребывание на солнце чревато ожогами. Поэтому в солнечную погоду возьми с собой солнцезащитный крем и очки;

- не выходи плавать на сап-борде в ночное время;

- отправляясь на сплав, обязательно изучи маршрут.