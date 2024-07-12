Якшур-Бодья. Удмуртия. В лесу Удмуртии потерялась мать с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днем 12 июля в Якшур-Бодьинском районе мама с малолетними детьми отправилась в лес на прогулку и потерялась. Женщина позвонила в службу спасения. Ей отправили ссылку на сервис геолокации для определения местонахождения.

Спасатели прибыли по координатам и включили специальные звуковые сигналы, чтобы семья нашла их по звуку.

Все покинули лес целыми и невредимыми.

МЧС Удмуртии напоминает, что перед походом в лес необходимо сообщать близким о своем маршруте и в случае потери незамедлительно звонить по номеру «112».

Напомним, ранее сообщалось, что между Селычкой и поселком Канифольный в Якшур-Бодьинском районе заблудились грибники.