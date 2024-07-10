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В лесу Якшур-Бодьинского района потерялась пенсионерка

13:40, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В лесу Якшур-Бодьинского района потерялась пенсионерка
13:40, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
151
0
#пенсионеры\n#МЧС\n#заблудившиеся в лесу
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
151
0

Супруги разминулись в лесу, пока искали грибы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В лесу Якшур-Бодьинского района потерялась пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днем 10 июля по номеру 112 позвонил супруг потерявшейся. По его словам, они приехали за грибами в лес рядом с СНТ «Меридиан», но разминулись и теперь не могут найти друг друга.

Спустя несколько часов блуждания, женщина вышла на трассу, где попросила у проезжающих телефон и позвонила мужу.

МЧС Удмуртии напоминает, что перед походом в лес необходимо сообщать близким о своем маршруте, брать с собой заряженный телефон и портативную зарядку, запоминать ориентиры, звонить по номеру 112, в случае невозможности найти дорогу.

13:40, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
151
0
#пенсионеры\n#МЧС\n#заблудившиеся в лесу