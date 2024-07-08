На улице Новоажимова в Ижевске грузовик врезался в световую опору

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске грузовик врезался в световую опору. Об этом сообщили в 1 управлении ГАИ МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 8 июля около 14:30 напротив дома №7 по улице Маяковского. Мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «МАН» с полуприцепом, двигался по улице Новоажимова. Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, и в результате врезался в световую опору. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают службы.

Напомним, что из-за аварии почти час на участке от улицы Максима Горького до посёлка Машиностроителей не шли троллейбусы.