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На улице Новоажимова в Ижевске грузовик врезался в световую опору

16:44, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Новоажимова в Ижевске грузовик врезался в световую опору
16:44, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария
Фото: 1 управление ГАИ МВД по Удмуртии
144
0

Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске грузовик врезался в световую опору. Об этом сообщили в 1 управлении ГАИ МВД по Удмуртии. 

ДТП произошло 8 июля около 14:30 напротив дома №7 по улице Маяковского. Мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «МАН» с полуприцепом, двигался по улице Новоажимова. Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, и в результате врезался в световую опору. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. 

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают службы.

Напомним, что из-за аварии почти час на участке от улицы Максима Горького до посёлка Машиностроителей не шли троллейбусы.    

16:44, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария