Ижевчан приглашают сняться в комедийном сериале «Два холма»

Москва. Жителей Ижевска приглашают присоединиться к актерскому составу третьего сезона сериала «Два холма» (18+). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Отключение нейросети «Лариса» привело к технологическому коллапсу. Жительницам экогорода Два холма придется объединиться с «приматами» нефтяного века ради выживания в суровых условиях. Смогут ли они преодолеть разногласия и взаимные претензии ради общей цели?», — рассказали о съемках нового сезона сериала создатели.

Чтобы стать актером, ижевчанам необходимо снять креативную видеовизитку в духе сериала с анимационной маской «Хочу в Два холма» из соцсетей онлайн-кинотеатра START и отправить работу на почту dvaholma3@start.ru. Подробнее ознакомиться с правилами можно по ссылке.