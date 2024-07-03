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Ижевчан приглашают сняться в комедийном сериале «Два холма»

15:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчан приглашают сняться в комедийном сериале «Два холма»
15:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#сериалы\n#ижевчане\n#комедия
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
118
0

Желающим стать частью проекта необходимо снять креативную видеовизитку.

Москва. Жителей Ижевска приглашают присоединиться к актерскому составу третьего сезона сериала «Два холма» (18+). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Отключение нейросети «Лариса» привело к технологическому коллапсу. Жительницам экогорода Два холма придется объединиться с «приматами» нефтяного века ради выживания в суровых условиях. Смогут ли они преодолеть разногласия и взаимные претензии ради общей цели?», — рассказали о съемках нового сезона сериала создатели.

Чтобы стать актером, ижевчанам необходимо снять креативную видеовизитку в духе сериала с анимационной маской «Хочу в Два холма» из соцсетей онлайн-кинотеатра START и отправить работу на почту dvaholma3@start.ru. Подробнее ознакомиться с правилами можно по ссылке.

15:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#сериалы\n#ижевчане\n#комедия