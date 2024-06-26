Верховный суд Удмуртии освободил педофила от уголовной ответственности

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии отправил ижевчанина, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетним и мужеложстве с подростком, на принудительное лечение. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Следствие установило, что 43-летний обвиняемый, страдающий хроническим психическим расстройством, сопряженным с педофилией, исключающим вменяемость, неоднократно совершал сексуальное насилие над малолетним в 2022 и 2023 годах. Помимо этого, в 2023 году мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении подростка 14-15 лет, а также занимался с ним сексом.

На основании невменяемости подсудимого в момент совершения преступлений, Верховный суд Удмуртии вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности. Вместо этого его отправили на принудительное психиатрическое лечение в стационарных условиях.