Ижевчанку осудили за хищение средств детского НКО «Юность»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили наказание главному бухгалтеру, которая похитила деньги у детской НКО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В период с марта 2018 по сентябрь 2019 года главный бухгалтер республиканского детского некоммерческого общества «Юность» похитила со счёта организации более 1,5 млн рублей. Ей удалось совершить кражу при помощи флеш-карты руководителя с его электронной подписью.

В ходе судебного заседания женщина признала вину частично.

Октябрьский районный суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере»). По причине наличия у виновной малолетнего ребёнка наказание было отсрочено до достижения им 14-летнего возраста.