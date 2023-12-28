Грузовик вылетел в кювет после столкновения на трассе в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. Двух водителей госпитализировали после ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 27 декабря около 15:23 на 225 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» на территории Якшур-Бодьинского района.

65-летний водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу, где врезался с «Ладой Калиной» под управлением 49-летнего мужчины и грузовиком «Мерседес Бенц» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водители легковых автомобилей получили травмы и были госпитализированы.