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Грузовик вылетел в кювет после столкновения на трассе в Удмуртии

13:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Грузовик вылетел в кювет после столкновения на трассе в Удмуртии
13:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
189
0
#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
189
0

В аварии пострадали водители двух легковушек. 

Якшур-Бодья. Удмуртия. Двух водителей госпитализировали после ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 27 декабря около 15:23 на 225 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» на территории Якшур-Бодьинского района.

65-летний водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу, где врезался с «Ладой Калиной» под управлением 49-летнего мужчины и грузовиком «Мерседес Бенц» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водители легковых автомобилей получили травмы и были госпитализированы.

13:20, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
189
0
#Удмуртия\n#ДТП