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На ижевской объездной дороге нетрезвая женщина устроила ДТП, в которой пострадал её ребёнок

13:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На ижевской объездной дороге нетрезвая женщина устроила ДТП, в которой пострадал её ребёнок
13:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
153
0

Автомобиль под её управлением опрокинулся.

Ижевск. Удмуртия. 23 сентября на ижевской объездной дороге нетрезвая женщина-автомобилист попала в аварию. В результате пострадали её пассажиры: 42-летний мужчина и 5-летний ребёнок. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 

Предварительно установлено, что 37-летняя женщина управляла машиной «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения (1.067 мг/л). Ударившее в голову спиртное привело к тому, что женщина не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии травмы получили находившиеся в салоне 42-летний мужчина и 5-летний ребёнок. 

Пострадавших госпитализировали. 

В отношении владелицы авто составлены административные протоколы по факту пьяной езды и ДТП с пострадавшими. Также информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних в территориальный орган полиции, чтобы привлечь женщину к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

13:35, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП