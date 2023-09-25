На ижевской объездной дороге нетрезвая женщина устроила ДТП, в которой пострадал её ребёнок

Ижевск. Удмуртия. 23 сентября на ижевской объездной дороге нетрезвая женщина-автомобилист попала в аварию. В результате пострадали её пассажиры: 42-летний мужчина и 5-летний ребёнок. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Предварительно установлено, что 37-летняя женщина управляла машиной «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения (1.067 мг/л). Ударившее в голову спиртное привело к тому, что женщина не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии травмы получили находившиеся в салоне 42-летний мужчина и 5-летний ребёнок.

Пострадавших госпитализировали.

В отношении владелицы авто составлены административные протоколы по факту пьяной езды и ДТП с пострадавшими. Также информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних в территориальный орган полиции, чтобы привлечь женщину к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.