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В Малопургинском районе произошло 2 ДТП

18:44, 23 сентября, 2023
В Малопургинском районе произошло 2 ДТП
18:44, 23 сентября, 2023
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#ДТП\n#Малая Пурга
Фото: ПСЧ-37 с.Малая Пурга
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ДТП случилось на дороге Бураново-Киясово и на трассе М-7.

Малая Пурга. Удмуртия. 23 сентября после полудня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Об этом происшествии сообщили очевидцы на странице ПСЧ-37 с. Малая Пургга во ВКонтакте . 

 У деревни Аксакшур Малопургинского района  столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин  после удара съехала в кювет. В результате ДТП пострадал один человек.

И уже вечером в 17:55 поступило сообщение о  ещё одном ДТП в Малопургинском районе. На трассе М-7, у д. Баграш-Бигра, столкнулись грузовой и легковой автомобили. 

Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны на дорогах,  соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

18:44, 23 сентября, 2023
199
0
#ДТП\n#Малая Пурга