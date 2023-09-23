В Малопургинском районе произошло 2 ДТП

Малая Пурга. Удмуртия. 23 сентября после полудня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Об этом происшествии сообщили очевидцы на странице ПСЧ-37 с. Малая Пургга во ВКонтакте .

У деревни Аксакшур Малопургинского района столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин после удара съехала в кювет. В результате ДТП пострадал один человек.

И уже вечером в 17:55 поступило сообщение о ещё одном ДТП в Малопургинском районе. На трассе М-7, у д. Баграш-Бигра, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.