Из-за вспыхнувшего подсолнечного масла в Ижевске на проспекте Калашникова загорелась квартира

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проспекте Калашникова из-за загоревшегося подсолнечного масла вспыхнул пожар в одной из квартир. Пострадали двое жильцов, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Инцидент произошел 20 июля около 23:00. К приезду огнеборцев хозяева квартиры самостоятельно потушили пожар с помощью подручных средств. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Не обошлось без травм: ожоги получил 41-летний мужчина и мальчик 13 лет. Взрослого пришлось госпитализировать в ожоговое отделение, школьник будет проходить амбулаторное лечение.