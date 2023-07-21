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Из-за вспыхнувшего подсолнечного масла в Ижевске на проспекте Калашникова загорелась квартира

16:35, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Из-за вспыхнувшего подсолнечного масла в Ижевске на проспекте Калашникова загорелась квартира
16:35, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
76
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: ru.freepik.com
76
0

Жильцы сами потушили пожар, но получили ожоги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проспекте Калашникова из-за загоревшегося подсолнечного масла вспыхнул пожар в одной из квартир. Пострадали двое жильцов, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Инцидент произошел 20 июля около 23:00. К приезду огнеборцев хозяева квартиры самостоятельно потушили пожар с помощью подручных средств. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Не обошлось без травм: ожоги получил 41-летний мужчина и мальчик 13 лет. Взрослого пришлось госпитализировать в ожоговое отделение, школьник будет проходить амбулаторное лечение.

16:35, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
76
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие