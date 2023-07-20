На улице Ильфата Закирова в Ижевске загорелся колодец

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в колодце на улице Ильфата Закирова произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило 19 июля в 18:40. На момент прибытия пожарных горение происходило внутри коллектора.

Огнеборцы с помощью бензореза вскрыли люк колодца и начали ликвидировать огонь. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD: выяснилось, что в коммуникационном тоннеле загорелся мусор. Пожарные ликвидировали несколько очагов возгорания. Никто не пострадал.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.