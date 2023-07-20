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На улице Ильфата Закирова в Ижевске загорелся колодец

08:30, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Ильфата Закирова в Ижевске загорелся колодец
08:30, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии
427
0

Пожарным пришлось вскрывать люк бензорезом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в колодце на улице Ильфата Закирова произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Сообщение о возгорании поступило 19 июля в 18:40. На момент прибытия пожарных горение происходило внутри коллектора.

Огнеборцы с помощью бензореза вскрыли люк колодца и начали ликвидировать огонь. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

UPD: выяснилось, что в коммуникационном тоннеле загорелся мусор. Пожарные ликвидировали несколько очагов возгорания. Никто не пострадал. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

08:30, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие