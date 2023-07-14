Жителю Кеза предъявлено обвинение в растлении 31 несовершеннолетнего

Кез. Удмуртия. Житель Кеза обвиняется в растлении малолетних. Жертвами по делу проходит 31 лицо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствием установлено, что обвиняемый с апреля 2020 года по август 2022 года находил в интернете несовершеннолетних и малолетних детей, отправлял им сообщения с сексуальным подтекстом, применял шантаж, чтобы склонить жертв к половому акту и сопутствующим действиям сексуального характера.

Также злоумышленник использовал беспомощное состояние детей, не достигших 14 лет, вступая с ним в половую связь. В марте 2021 года мужчина получил первую судимость за преступления против половой неприкосновенности детей.

В настоящий момент насчитывается 31 потерпевшее лицо. Обвиняемый находится под стражей. Обвинение ему уже предъявлено. Фигурируют статьи за «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», понуждение к действиям сексуального характера и развратные действия.

Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.