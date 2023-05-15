Житель Завьяловского района получил ожоги из-за пролитого на печку обезжиривателя

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе из-за случайно пролитого обезжиривателя местный житель получил ожоги II-III степени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел днем 13 мая. На одном из садовых массивов мужчина 1988 года рождения покрасил металлическую печь в бане. Чтобы краска высохла быстрее, он затопил печь, но случайно уронил бутылку с обезжиривателем.

Жидкость попала на мужчину, разлилась на полу и вспыхнула от жара печи. Благодаря быстрой реакции пострадавший смог снять с себя загоревшуюся одежду, но у него все равно оказались обожжены голова, туловище, руки и ноги — 17% тела.

В большинстве случаев причинами ожогов становится неосторожное обращение с огнем, поэтому жителей региона просят тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Также людям советуют следить за сроком эксплуатации электропроводки, своевременно ее менять и установить в жилых помещениях пожарный извещатель. После готовки еды в мангалах и использования печи золу и уголь следует выгребать в металлическую тару и заливать их водой.

Напомним, что в Удмуртии на неделю продлили статус чрезвычайной пожароопасности лесов.