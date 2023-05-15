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Житель Завьяловского района получил ожоги из-за пролитого на печку обезжиривателя

17:37, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Завьяловского района получил ожоги из-за пролитого на печку обезжиривателя
17:37, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#ожоги
Фото: elements.envato.com (varyapigu)
44
0

Благодаря быстрой реакции он смог мгновенно снять с себя загоревшуюся одежду.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе из-за случайно пролитого обезжиривателя местный житель получил ожоги II-III степени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошел днем 13 мая. На одном из садовых массивов мужчина 1988 года рождения покрасил металлическую печь в бане. Чтобы краска высохла быстрее, он затопил печь, но случайно уронил бутылку с обезжиривателем. 

Жидкость попала на мужчину, разлилась на полу и вспыхнула от жара печи. Благодаря быстрой реакции пострадавший смог снять с себя загоревшуюся одежду, но у него все равно оказались обожжены голова, туловище, руки и ноги — 17% тела. 

В большинстве случаев причинами ожогов становится неосторожное обращение с огнем, поэтому жителей региона просят тщательно соблюдать правила пожарной безопасности. 

Также людям советуют следить за сроком эксплуатации электропроводки, своевременно ее менять и установить в жилых помещениях пожарный извещатель. После готовки еды в мангалах и использования печи золу и уголь следует выгребать в металлическую тару и заливать их водой.

Напомним, что в Удмуртии на неделю продлили статус чрезвычайной пожароопасности лесов. 

17:37, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#ожоги