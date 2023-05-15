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Многодетного отца из Вавожа осудили за сексуальное насилие над соседской девочкой

15:30, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Многодетного отца из Вавожа осудили за сексуальное насилие над соседской девочкой
15:30, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
192
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#дети\n#насилие
Фото: unspash.com (Oladimeji Odunsi)
192
0

Преступник воспользовался тем, что мама 11-летней потерпевшей ненадолго вышла из дома.

Вавож. Удмуртия. Жителя Вавожа осудили за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд признал виновным 47-летнего мужчину. В судебном заседании было установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый совершил в отношении 11-летней девочки у неё дома действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.

Отмечается, что мужчина со своей женой и четырьмя детьми проживал по соседству с семьёй девочки. Преступник при совершении преступления воспользовался кратковременным отсутствием матери девочки.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

15:30, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
192
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#дети\n#насилие