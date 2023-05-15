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В Завьяловском районе водитель «ГАЗели» сбил пьяного мужчину на электросамокате

14:40, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе водитель «ГАЗели» сбил пьяного мужчину на электросамокате
14:40, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокаты
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
182
0

Водитель двухколесного средства передвижения получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии «ГАЗель» наехала на пьяного водителя электросамоката. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

ДТП произошло 13 мая около 13:30 на первом километре Окружной Ижевска — от Якшур-Бодьинского до Воткинского тракта. В это время 37-летний водитель автомобиля «ГАЗель» наехал на 45-летнего мужчину. Пострадавший в пьяном состоянии ехал на электросамокате в попутном направлении по проезжей части. 

В результате аварии водитель электросамоката получил травмы. 

14:40, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокаты