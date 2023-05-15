Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело по факту убийства женщины и её сына в Люкшудье

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии 15 мая приступил к рассмотрению уголовного дела по факту убийства женщины и её сына в селе Люкшудья в январе 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртской Республики.

В убийстве обвиняют двух 22-летних молодых людей. Обвинительное заключение лично поддержал прокурор Удмуртии Артем Николаев.

Органами следствия установлено, что молодые люди имели неприязненные отношения с погибшей женщиной. Употребив алкоголь, они проникли в дом к семье, несколько раз ударили мать и её 12-летнего сына топором по голове и шее. После, чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тела в баню, которую подожгли.

Женщина погибла от ранений, сын был еще жив на момент пожара, поэтому скончался от отравления угарным газом.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Напомним, ранее они признали свою вину в содеянном.

Следующее судебное заседание состоится 30 мая.