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Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело по факту убийства женщины и её сына в Люкшудье

11:34, 15 мая, 2023
Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело по факту убийства женщины и её сына в Люкшудье
11:34, 15 мая, 2023
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#убийство\n#пожар\n#семья
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Мать погибла от ранений топором, сын — от отравления угарным газом.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии 15 мая приступил к рассмотрению уголовного дела по факту убийства женщины и её сына в селе Люкшудья в январе 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртской Республики.

В убийстве обвиняют двух 22-летних молодых людей. Обвинительное заключение лично поддержал прокурор Удмуртии Артем Николаев.

Органами следствия установлено, что молодые люди имели неприязненные отношения с погибшей женщиной. Употребив алкоголь, они проникли в дом к семье, несколько раз ударили мать и её 12-летнего сына топором по голове и шее. После, чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тела в баню, которую подожгли.

Женщина погибла от ранений, сын был еще жив на момент пожара, поэтому скончался от отравления угарным газом.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Напомним, ранее они признали свою вину в содеянном.

Следующее судебное заседание состоится 30 мая.

11:34, 15 мая, 2023
92
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#убийство\n#пожар\n#семья