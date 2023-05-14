Сотрудника автомойки в Можге осудили за угон автомобиля клиента

Можга. Удмуртия. Жителя Можги осудили за угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Можгинского райсуда Удмуртии.

Уголовное дело завели в отношении 55-летнего можгинца, совершившего преступление, предусмотренное статьёй 166 УК России «Угон».

Установлено, что в июле 2022 года подсудимый, являясь работником автомойки, реализуя возникший у него умысел на неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения, взял у администратора автомойки ключ от принадлежащего потерпевшему автомобиля NISSAN, проник в салон авто и угнал его.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Рассмотрев дело, суд с учётом всех обстоятельств по делу назначил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осужденного от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.