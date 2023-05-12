Пожар уничтожил дом многодетной семьи в Камбарке

Камбарка. Удмуртия. Дом многодетной семьи сгорел в Камбарке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. Пожар произошёл около 22:00 в Камбарке на улице Максима Горького.

«Возгорание во дворе дома заметил ребёнок. Глава семейства сначала хотел своими силами потушить огонь, но не получилось... Потерянные минуты времени и пламя мгновенно охватило всё их хозяйство. Участок в шесть соток, всё деревянное, постройки располагались очень близко друг к другу: баня, предбанник, пристрой, сарай, туалет, двор крытый. К приезду пожарных, буквально через 3 минуты после того, как их вызвали, пламя уже охватило кровлю дома. Это подтверждают и соседи, которые живут через два дома. Они заметили пожар, со стороны бани и тут же не раздумывая, бросились на помощь. К этому моменту уже начал гореть «конек» дома», — рассказала инспектор государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Удмуртии Татьяна Шутова.

В момент пожара в доме находилось трое детей, старшему из них 13 лет. Мать, схватив детей и вещи, едва успела покинуть жильё.

Помощь в тушении пожара оказывало и население. На подмогу сбежались все соседи.