В посёлке Игра арестовали обвиняемого по делу о гибели двух детей на пожаре

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра в Удмуртии арестовали обвиняемого по делу о гибели двух маленьких детей на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республики.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний селянин хотел отомстить своей бывшей жене и поджёг её дом, при пожаре погибли их совместные дети. Неприязненные отношения были вызваны в том числе ревностью, которую обвиняемый испытывал к бывшей жене.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух лиц, убийство малолетнего». Обвиняемый свою вину не признал.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.