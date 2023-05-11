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В посёлке Игра арестовали обвиняемого по делу о гибели двух детей на пожаре

16:11, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В посёлке Игра арестовали обвиняемого по делу о гибели двух детей на пожаре
16:11, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
235
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель детей\n#убийство
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
235
0

По версии следствия, смертельным поджогом мужчина мстил бывшей жене.

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра в Удмуртии арестовали обвиняемого по делу о гибели двух маленьких детей на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республики.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний селянин хотел отомстить своей бывшей жене и поджёг её дом, при пожаре погибли их совместные дети. Неприязненные отношения были вызваны в том числе ревностью, которую обвиняемый испытывал к бывшей жене.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух лиц, убийство малолетнего». Обвиняемый свою вину не признал.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

16:11, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
235
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель детей\n#убийство