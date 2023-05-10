Жителя Игры заподозрили в убийстве собственных детей при пожаре

Игра. Удмуртия. В Игре задержали подозреваемого по делу о гибели двух маленьких детей на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, ранее следователи завели уголовное дело по статье 105 «Убийство» после пожара, при котором погибли два маленьких ребёнка. В произошедшем заподозрили 26-летнего местного жителя.

По данным следствия, днём 9 мая 2023 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в дом по улице Железнодорожной в поселке Игра, где проживала его бывшая супруга с их двумя малолетними детьми. После того как женщина ушла из дома в магазин, подозреваемый, испытывая к ней личную неприязнь, поджёг бумагу и положил её на диван в доме, где в тот момент находились их дети, а также гости бывшей жены — 19-летняя девушка, её супруг и двухмесячный сын. В результате возникшего в доме пожара дети — двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик — погибли. Девушка и её ребенок с ожогами различной степени доставлены в 1 РКБ.

Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего» и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.