Более 17 млн рублей долга погасил арендатор за использование 12 лесных участков в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по требованию прокурора лесопользователь погасил задолженность по арендной плате за пользование лесными участками на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура республики.

Отмечается, что Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения АУ УР «Удмуртлес» лесного законодательства в части своевременности выполнения арендных обязательств. Проверка показала, что организация не внесла арендную плату за пользование 12 лесными участками. Общая сумма задолженности превысила 17 млн рублей.

В связи с этим природоохранный прокурор внёс представление руководителю учреждения. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, задолженность по арендной плате погашена в полном объёме.