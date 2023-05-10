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Более 17 млн рублей долга погасил арендатор за использование 12 лесных участков в Удмуртии

12:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 17 млн рублей долга погасил арендатор за использование 12 лесных участков в Удмуртии
12:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
393
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#леса
Фото: ИА "Сусанин"
393
0

Задолженность удалось погасить после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по требованию прокурора лесопользователь погасил задолженность по арендной плате за пользование лесными участками на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура республики.

Отмечается, что Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения АУ УР «Удмуртлес» лесного законодательства в части своевременности выполнения арендных обязательств. Проверка показала, что организация не внесла арендную плату за пользование 12 лесными участками. Общая сумма задолженности превысила 17 млн рублей.

В связи с этим природоохранный прокурор внёс представление руководителю учреждения. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, задолженность по арендной плате погашена в полном объёме.

12:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
393
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#леса