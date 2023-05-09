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В Удмуртии осужденный ударил кулаком сотрудника исправительного учреждения

13:20, 09 мая, 2023
В Удмуртии осужденный ударил кулаком сотрудника исправительного учреждения
13:20, 09 мая, 2023
619
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#Удмуртия\n#суд\n#ФСИН
Фото: unsplash.com (Clay Banks)
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Причиной недовольства стал полный обыск и водворение в штрафной изолятор.

Ижевск. Удмуртия. Осужденный ударил сотрудника ФСИН в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда Ижевска. 

Мужчина с ноября 2022 года отбывает наказание в виде лишения свободы. В январе 2023 года в коридоре штрафного изолятора у входа в обыскное помещение после выхода из изолятора осужденный находился с сотрудником ФСИН. Не желая следовать распорядку и законным требованиям, мужчина ударил младшего инспектора кулаком в область шеи и ключицы. 

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»). 

В суде обвиняемый свою вину полностью признал, раскаялся. В ходе предварительного расследования рассказал, что он был недоволен полным обыском и водворением в штарфной изолятор, поэтому и ударил сотрудника исправительного учреждения.

Учитывая смягчающие обстоятельноста, в том числе наличие заболеваний, суд назначил ему 1 год и 5 дней лишения свободы в колонии строгого режима, применив статью 70 УК России («Назначение наказания по совокупности приговоров»). 

13:20, 09 мая, 2023
619
0
#Удмуртия\n#суд\n#ФСИН