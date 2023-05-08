Грузовик «Вольво» сгорел на Сарапульском тракте

Сарапул. Удмуртия. На Сарапульском тракте сгорела фура. Машина полностью уничтожена огнем, сообщается на официальной странице можгинской пожарно-спасательной части №37 в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании грузовика на 29 км автодороги «Ижевск-Сарапул» на пульт диспетчера поступило 8 мая в 08:44. Уже через 19 минут пожарные с четырьмя автоцистернами были на месте происшествия, однако спасти охваченную огнем машину не удалось.

При пожаре никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание аккумуляторных батарей, перевозимых в кузове фуры.