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Грузовик «Вольво» сгорел на Сарапульском тракте

18:55, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Грузовик «Вольво» сгорел на Сарапульском тракте
18:55, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
132
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#транспорт
Фото: vk.com/psch37
132
0

Причиной пожара могло стать короткое замыкание аккумуляторов в кузове автомобиля.

Сарапул. Удмуртия. На Сарапульском тракте сгорела фура. Машина полностью уничтожена огнем, сообщается на официальной странице можгинской пожарно-спасательной части №37 в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании грузовика на 29 км автодороги «Ижевск-Сарапул» на пульт диспетчера поступило 8 мая в 08:44. Уже через 19 минут пожарные с четырьмя автоцистернами были на месте происшествия, однако спасти охваченную огнем машину не удалось.

При пожаре никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание аккумуляторных батарей, перевозимых в кузове фуры.

18:55, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
132
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#транспорт