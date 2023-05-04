Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Ижевске женщина получила травмы под колесами грузовика

14:05, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске женщина получила травмы под колесами грузовика
14:05, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
60
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
60
0

Сдавая задним ходом на тротуаре, водитель «Газели» не заметил пешехода.

Ижевск. Удмуртия. 64-летняя женщина была сбита грузовиком на тротуаре в Ижевске. С травмами пенсионерку доставили в больницу. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 4 мая около 10:00 напротив дома №281 по улице Пушкинской. Водитель малотоннажного рефрижератора «ГАЗель» при движении задним ходом по тротуару не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1959 года рождения.

Обстоятельства дорожного инцидента проверяются.

14:05, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
60
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы