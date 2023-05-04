В Ижевске женщина получила травмы под колесами грузовика

Ижевск. Удмуртия. 64-летняя женщина была сбита грузовиком на тротуаре в Ижевске. С травмами пенсионерку доставили в больницу. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 4 мая около 10:00 напротив дома №281 по улице Пушкинской. Водитель малотоннажного рефрижератора «ГАЗель» при движении задним ходом по тротуару не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1959 года рождения.

Обстоятельства дорожного инцидента проверяются.