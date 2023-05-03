Тело пропавшей без вести пенсионерки из Удмуртии нашли в лесу Пермского края

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали 64-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей пропавшей без вести супруги. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Отмечается, что 30 апреля 2023 года в правоохранительные органы обратился ижевчанин с заявлением о безвестном исчезновении своей матери — 60-летней жительницы Завьяловского района. Она собиралась совершить деловую поездку в Екатеринбург, но перестала выходить на связь и отсутствовала дома.

С учетом обстоятельств исчезновения женщины следственными органами СК России по Удмуртии незамедлительно возбудили уголовно дело по статье 105 УК России «Убийство». Оперативно-следственные мероприятия показали, что она стала жертвой преступления. По подозрению в убийстве на территории Свердловской области задержали 64-летнего супруга пропавшей, намеревавшегося выехать зарубеж.

По данным следствия, потерпевшая и ранее судимый подозреваемый за год до случившегося познакомилась в интернете, после чего, заключив брак, стали проживать в доме женщины в Завьяловском районе. В ночь с 28 на 29 апреля 2023 года в ходе ссоры подозреваемый задушил женщину подушкой, затем поместил тело в мешок и на её автомобиле выехал за пределы республики. Двигаясь по территории Пермского края, подозреваемый съехал с трассы и выбросил мешок с телом в лесу.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Обнаружено тело погибшей с признаками насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.