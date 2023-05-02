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В Сарапуле загорелись два барака

18:57, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сарапуле загорелись два барака
18:57, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
528
0
#Сарапул\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
528
0

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле загорелись два деревянных барака. Об это во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:57 — на улице Куйбышева в Сарапуле горят два дома барачного типа и надворные постройки. 

Огнеборцы работают по повышенному рангу, задействованы все необходимые силы и средства.

Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

UPD: в 19:32 объявлена локализация. 

18:57, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
528
0
#Сарапул\n#пожар