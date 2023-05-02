В Сарапуле загорелись два барака

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле загорелись два деревянных барака. Об это во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:57 — на улице Куйбышева в Сарапуле горят два дома барачного типа и надворные постройки.

Огнеборцы работают по повышенному рангу, задействованы все необходимые силы и средства.

Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

UPD: в 19:32 объявлена локализация.