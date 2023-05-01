Из горящей квартиры на улице 9 Января в Ижевске пожарные спасли мужчину и кота

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пожарные спасли мужчину и кота, потерявших сознание в горящей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграм-канале.

Информация о возгорании на улице 9 Января поступила 1 мая в 05:43. Когда приехали пожарные, из окна на 8 этаже дома шел густой черный дым. Руководитель дал приказ устанавливать автолесницу в окно, чтобу тушить очаг, и одновременно направил звено газодымозащитной службы в квартиру через подъезд.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Сергей Вахрушев рассказал, что после вскрытия двери бензопилой спасатели обнаружили лежащих в коридоре мужчину и кота. Пострадавших вынесли, чтобы провести реанимацию. Коту делали непрямой массаж сердца и подавали кислород, пока он не очухался и не начал мяукать. Животное сразу забрала соседка.

А вот мужчина не подавал признаков жизни, и огнеборцы считали, что его уже не спасти.

«Но в какой-то момент он немного двинул головой и как бы закашлял. Стали проводить сердечно-легочную реанимацию. На протяжении 4 минут, до прибытия медиков, качали его грудь, делали искусственное дыхание и он очнулся! Пострадавшего передали медикам», — добавил Сергей Вахрушев.

Также в одной из комнат пожарные нашли жену пострадавшего, которая уже не имела признаков жизни.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в сетевом фильтре.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуация в квартирах следует устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели.