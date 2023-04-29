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У деревни Баграш-Бигра в Удмуртии произошёл ландшафтный пожар

17:05, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У деревни Баграш-Бигра в Удмуртии произошёл ландшафтный пожар
17:05, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ландшафтный пожар
Фото: ПСЧ-37
147
0

Огонь раскинулся на площади почти 5 тыс. кв. м.

Малая Пурга. Удмуртия. У деревни Баграш-Бигра в Малопургинском районе Удмуртии произошёл ландшафтный пожар. Об этом сообщает поисково-спасательная часть №37.

Сообщение о возгорании поступило в 10:41 в воскресенье, 29 апреля. Горела сухая трава на площади 4 811 кв. м. К тушению огня привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

По предварительным данным, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Обошлось без пострадавших.

«Настоятельно просим соблюдать правила пожарной безопасности. Не жгите сухую растительность и мусор», — предостерегли спасатели.

17:05, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ландшафтный пожар