У деревни Баграш-Бигра в Удмуртии произошёл ландшафтный пожар

Малая Пурга. Удмуртия. У деревни Баграш-Бигра в Малопургинском районе Удмуртии произошёл ландшафтный пожар. Об этом сообщает поисково-спасательная часть №37.

Сообщение о возгорании поступило в 10:41 в воскресенье, 29 апреля. Горела сухая трава на площади 4 811 кв. м. К тушению огня привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

По предварительным данным, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Обошлось без пострадавших.

«Настоятельно просим соблюдать правила пожарной безопасности. Не жгите сухую растительность и мусор», — предостерегли спасатели.