В Алнашском районе женщина на «Ладе» погибла при столкновении с грузовиком

Алнаши. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло на удмуртском отрезке федеральной трассы «М-7 Волга». Погибла 51-летняя женщина, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 28 апреля около 16:25 минут на 31 км федеральной автодороги на территории Алнашского района. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114, женщина 1972 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.