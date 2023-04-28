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В Алнашском районе женщина на «Ладе» погибла при столкновении с грузовиком

19:53, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Алнашском районе женщина на «Ладе» погибла при столкновении с грузовиком
19:53, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
22
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#ГИБДД\n#ДТП\n#гибель человека
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
22
0

Водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Алнаши. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло на удмуртском отрезке федеральной трассы «М-7 Волга». Погибла 51-летняя женщина, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 28 апреля около 16:25 минут на 31 км федеральной автодороги на территории Алнашского района. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114, женщина 1972 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

19:53, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
22
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#ГИБДД\n#ДТП\n#гибель человека