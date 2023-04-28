Пенсионерку в Ижевске обвинили в убийстве супруга в новогоднюю ночь

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в убийстве супруга при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Отмечается, что по 108-й статье УК РФ «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны» обвинили 65-летнюю женщину.

По данным следствия, ночью 1 января 2023 года между обвиняемой и её супругом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по Заречному шоссе в Ижевске произошла ссора на бытовой почве. Супруг начал угрожать убить суженую, начав душить её руками.

Супруга выбежала на лоджию, взяла там топор и несколько раз ударила им мужа. После этого в ход пошёл нож. После того, как мужчина скончался от травм, новоиспечённая вдова переместила его тело на балкон. Там позднее труп обнаружила их дочь.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.