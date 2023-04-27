В колонию строго режима отправится житель Ижевска за рецидив пьяного вождения

Ижевск. Удмуртия. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения житель Ижевска будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба судейского сообщества республики, в законную силу вступил приговор Можгинского райсуда в отношении 34-летнего мужчины.

Сообщается, что в апреле 2022 года в вечернее время в ГИБДД поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» серебристого цвета в состоянии алкогольного опьянения ездит по улицам Можги. Сотрудники ДПС вскоре задержали нарушителя на улице Нагорной.

Водитель вел себя неадекватно, у него имелись признаки алкогольного опьянения. С результатом освидетельствования, проведённого на месте, нарушитель не согласился. При прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в медучреждении у него установлено состояние алкогольного опьянения — содержимое алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,20 мг/л.

Ранее мужчина неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. В судебном заседании свою вину в совершении преступления он признал, от дачи показаний отказался. Обстоятельством, отягчающим его наказание, суд признал рецидив преступлений.

По совокупности приговоров суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.