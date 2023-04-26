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Подозреваемая в краже продуктов ударила продавщицу магазина в Ижевске

13:28, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Подозреваемая в краже продуктов ударила продавщицу магазина в Ижевске
13:28, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com (Claudio Schwarz)
194
0

Сотрудница магазина хотела предотвратить хищение товаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемую, которая ударила продавщицу и украла еду из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что посетительница магазина набрала в корзину продукты и, не оплатив их, покинула помещение. Продавец выбежала следом за девушкой, чтобы предотвратить кражу, но злоумышленница несколько раз ударила потерпевшую и сбежала. 

Ориентировку на подозреваемую направили всем наружным службам, в результате ее узнал один из сотрудников полиции. Выяснилось, что в 2022 году он задержал девушку за совершение другого противоправного деяния.

В результате 20-летнюю ранее судимую подозреваемую удалось задержать. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный с применением насилия»). Её могут лишить свободы на срок до 7 лет. 

13:28, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#пострадавшие