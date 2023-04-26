В Удмуртии полицейские раскрыли произошедшее 10 лет назад нападение на таксиста

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали подозреваемого в нападении на таксиста, произошедшее 10 лет назад. Злоумышленник «разобрался» с оплатой за проезд с помощью ножа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В одну из октябрьских ночей 2013 года в полицию поступила информация о том, что в Ижевске в салоне припаркованного на остановке общественного транспорта такси находится мужчина с ножевым ранением шеи. Сотрудники МВД установили, что ранение водителю нанес неизвестный пассажир. Между мужчинами произошла ссора из-за оплаты проезда.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Несмотря на усилия правоохранителей, найти нападавшего по горячим следам не удалось.

Установить личность преступника удалось благодаря кепке, которую он забыл в салоне такси. На основании взятых с головного убора образцов ДНК криминалисты установили их идентичность с генотипом 34-летнего ранее судимого жителя Завьяловского района.

Полицейские задержали подозреваемого и установили его причастность к совершению данного преступления. Скрывавшемуся от правосудия мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.