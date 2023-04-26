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71-летняя велосипедистка упала на дорогу и погибла в ДТП в Удмуртии

08:30, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
71-летняя велосипедистка упала на дорогу и погибла в ДТП в Удмуртии
08:30, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
658
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#велосипедист\n#пострадавшие
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
658
0

Машина сбила упавшую на дорогу женщину.

Ижевск. Удмуртия. Смертельная авария с участием легковушки и велосипедистки произошла в Завьяловском районе. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 25 апреля около 19:00 на дороге «Ижевск-Аэропорт-Завьялово». По предварительным данным, 71-летняя женщина упала с велосипеда на проезжую часть, и в это время на нее наехал автомобиль «Опель Астра», которым управлял 71-летний мужчина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 

08:30, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
658
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#велосипедист\n#пострадавшие