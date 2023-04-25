Нетрезвый мотоциклист получил травмы в ДТП в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Авария с участием мотоциклиста произошла в Ижевске утром 25 апреля на улице Воткинское шоссе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле» разворачивался, в это время мотоциклист шел на обгон. В результате столкновения молодой человек 2003 года рождения, который управлял мотоциклом, получил травмы, его увезли в больницу.

Отмечается, что он был пьян, кроме того, не имеет специальной категории для управления транспортным средством.