Мужчина и женщина пострадали при пожаре в Сарапуле

Поздним вечером в пятницу загорелись два соседних дома в частном секторе.
Сарапул. Удмуртия. Два частных дома загорелись в Сарапуле вечером в пятницу, 21 апреля. О возгорании в местную пожарно-спасательную часть сообщили очевидцы, пишет пресс-служба республиканского управления МЧС России.
Информация о пожаре поступила в 22:55. К прибытию первого подразделения спасателей огнем были охвачены два соседних дома на улицах Раскольникова и Пугачева. В 23:42 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.
К сожалению, при пожаре пострадали двое жителей — мужчина и женщина. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными при обращении с огнем, следить за исправностью электрооборудования, газового и печного отопления.
UPD: по сообщению пресс-службы администрации Сарапула, женщина и мужчина погибли.