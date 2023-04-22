Мужчина и женщина пострадали при пожаре в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Два частных дома загорелись в Сарапуле вечером в пятницу, 21 апреля. О возгорании в местную пожарно-спасательную часть сообщили очевидцы, пишет пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 22:55. К прибытию первого подразделения спасателей огнем были охвачены два соседних дома на улицах Раскольникова и Пугачева. В 23:42 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

К сожалению, при пожаре пострадали двое жителей — мужчина и женщина. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными при обращении с огнем, следить за исправностью электрооборудования, газового и печного отопления.

UPD: по сообщению пресс-службы администрации Сарапула, женщина и мужчина погибли.