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Мужчина и женщина пострадали при пожаре в Сарапуле

09:52, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Мужчина и женщина пострадали при пожаре в Сарапуле
09:52, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
86
0
#Сарапул\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: ru.freepik.com
86
0

Поздним вечером в пятницу загорелись два соседних дома в частном секторе.

Сарапул. Удмуртия. Два частных дома загорелись в Сарапуле вечером в пятницу, 21 апреля. О возгорании в местную пожарно-спасательную часть сообщили очевидцы, пишет пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 22:55. К прибытию первого подразделения спасателей огнем были охвачены два соседних дома на улицах Раскольникова и Пугачева. В 23:42 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

К сожалению, при пожаре пострадали двое жителей — мужчина и женщина. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными при обращении с огнем, следить за исправностью электрооборудования, газового и печного отопления. 

UPD: по сообщению пресс-службы администрации Сарапула, женщина и мужчина погибли.

09:52, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
86
0
#Сарапул\n#МЧС\n#пожар\n#пострадавшие