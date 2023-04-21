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4 млн рублей похитили мошенники в Удмуртии по поддельным документам при оформлении кредитов

15:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
4 млн рублей похитили мошенники в Удмуртии по поддельным документам при оформлении кредитов
15:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
81
0
#Удмуртия\n#мошенники
Фото: ИА "Сусанин"
81
0

По подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при оформлении кредитов на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые — двое мужчин 1994 и 1996 годов рождения — с целью получения кредита предоставили в банк поддельные документы. В результате путём обмана они похитили 1 964 000 рублей. В июне 2021 года злоумышленники аналогичным способом похитили 2 294 000 рублей.

Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

15:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
81
0
#Удмуртия\n#мошенники