4 млн рублей похитили мошенники в Удмуртии по поддельным документам при оформлении кредитов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при оформлении кредитов на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые — двое мужчин 1994 и 1996 годов рождения — с целью получения кредита предоставили в банк поддельные документы. В результате путём обмана они похитили 1 964 000 рублей. В июне 2021 года злоумышленники аналогичным способом похитили 2 294 000 рублей.

Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.