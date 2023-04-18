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В Якшур-Бодьинском районе от удара тока погиб 41-летний электромонтёр

11:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Якшур-Бодьинском районе от удара тока погиб 41-летний электромонтёр
11:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
555
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
555
0

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе проводится расследование уголовного дела по факту гибели 41-летнего электромонтёра в ходе проведения ремонта сети ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Трагедия произошла 14 апреля около 10:00 неподалёку от деревни Пушкари. Рабочего-электрика в ходе проведения ремонтных аварийно-восстановительных работ ударило током. В результате мужчина скончался. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника»). 

Напомним, 4 апреля в Алнашах при обвале грунта погиб рабочий. 

11:40, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
555
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#гибель людей