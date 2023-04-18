В Якшур-Бодьинском районе от удара тока погиб 41-летний электромонтёр

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе проводится расследование уголовного дела по факту гибели 41-летнего электромонтёра в ходе проведения ремонта сети ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла 14 апреля около 10:00 неподалёку от деревни Пушкари. Рабочего-электрика в ходе проведения ремонтных аварийно-восстановительных работ ударило током. В результате мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника»).

Напомним, 4 апреля в Алнашах при обвале грунта погиб рабочий.