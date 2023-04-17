Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В 2023 году площадь природных пожаров в Удмуртии более чем в 10 раз превысила показатель всего прошлого года

14:45, 17 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В 2023 году площадь природных пожаров в Удмуртии более чем в 10 раз превысила показатель всего прошлого года
14:45, 17 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары\n#природа
Фото: ИА «Сусанин»
114
0

Больше всего возгораний произошло в Завьяловском и Малопургинском районах.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртии произошло 112 ландшафтных пожаров. Больше всего таких возгораний фиксировали в Завьяловском и Малопургинском районах, сообщил на аппаратном совещании 17 апреля начальник ГУ МЧС по Удмуртской Республике, полковник внутренней службы Сергей Пряженцев.

Он подчеркнул, что в целом за три недели огонь успел охватить около 470 га — для сравнения, за весь прошлый год ландшафтные пожары были зарегистрированы на площади 40 га. 

Напомним, ранее после крупного пожара вблизи реки Буй в Камбарском районе прокуратура Удмуртии начала проверку

В настоящее время в республике действует противопожарный режим, в лесах объявлен пожароопасный сезон. С 13 апреля спасатели Удмуртии перешли на усиленный режим службы для быстрого реагирования на участившиеся природные пожары. 

14:45, 17 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары\n#природа