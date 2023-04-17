В 2023 году площадь природных пожаров в Удмуртии более чем в 10 раз превысила показатель всего прошлого года

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртии произошло 112 ландшафтных пожаров. Больше всего таких возгораний фиксировали в Завьяловском и Малопургинском районах, сообщил на аппаратном совещании 17 апреля начальник ГУ МЧС по Удмуртской Республике, полковник внутренней службы Сергей Пряженцев.

Он подчеркнул, что в целом за три недели огонь успел охватить около 470 га — для сравнения, за весь прошлый год ландшафтные пожары были зарегистрированы на площади 40 га.

Напомним, ранее после крупного пожара вблизи реки Буй в Камбарском районе прокуратура Удмуртии начала проверку.

В настоящее время в республике действует противопожарный режим, в лесах объявлен пожароопасный сезон. С 13 апреля спасатели Удмуртии перешли на усиленный режим службы для быстрого реагирования на участившиеся природные пожары.