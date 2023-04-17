В Удмуртии обнародовали результаты расследования дела об убийстве женщины и её сына в деревне Люкшудья

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины и ребёнка в деревне Люкшудья Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии и пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемыми по делу проходят 21-летний и 22-летний местные жители. Им инкриминируют преступления по трём статьям Уголовного кодекса («Незаконное проникновение в жилище, убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленное уничтожение имущества путем поджога»).

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 января 2023 года молодые люди выпили, и, вооружившись топором и ножом, направились к соседям по дому. Между ними была давняя неприязнь на бытовой почве, молодые люди не могли ужиться с 36-летней соседкой и её 12-летним сыном.

Обвиняемые напали на своих жертв. Женщина от ран скончалась на месте, а её сын потерял сознание. После расправы злоумышленники вынесли тела в баню и подожгли. Ребёнок в итоге скончался от воздействия продуктов горения.

Начавшийся пожар начал перекидываться на дом. Тогда злоумышленники вызвали пожарных, чтобы спасти своё имущество. В ходе разбора пожарища были обнаружены тела убитых. Дальнейшее расследование установило подозреваемых в преступлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.