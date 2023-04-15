Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Малопургинском районе Удмуртии за сутки случилось несколько природных пожаров

14:39, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Малопургинском районе Удмуртии за сутки случилось несколько природных пожаров
14:39, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
48
0
#ландшафтный пожар\n#пожароопасный сезон\n#ликвидация пожара\n#Малая Пурга
Фото: vk.com/psch37
48
0

Около села Пугачёво трава горела на площади более семи тысяч квадратных метров.

Малая Пурга. Удмуртия. Несколько природно-ландшафтных пожаров произошло в Малопургинском районе за минувшие сутки, сообщается на странице пожарно-спасательной части Малой Пурги в соцсети «ВКонтакте». 

14 апреля на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о горении травы в окрестностях села Пугачево. Общая площадь пожара составила 7 112 квадратных метров. На месте ЧП работали 13 пожарных на четырех автоцистернах. Установлена предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Позже поступил сигнал о горении лесной подстилки около деревни Нижнее Кечево. Общая площадь возгорания составила 352 м². Огонь потушили, на месте работали пожарные расчеты на двух автоцистернах.

В тот же вечер 14 апреля поступило сообщение о горении камыша в селе Яган-Докья. Сухой камыш горел на площади 142 м². Вероятнее всего, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

 

 

 

14:39, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
48
0
#ландшафтный пожар\n#пожароопасный сезон\n#ликвидация пожара\n#Малая Пурга