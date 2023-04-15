В Малопургинском районе Удмуртии за сутки случилось несколько природных пожаров

Малая Пурга. Удмуртия. Несколько природно-ландшафтных пожаров произошло в Малопургинском районе за минувшие сутки, сообщается на странице пожарно-спасательной части Малой Пурги в соцсети «ВКонтакте».

14 апреля на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о горении травы в окрестностях села Пугачево. Общая площадь пожара составила 7 112 квадратных метров. На месте ЧП работали 13 пожарных на четырех автоцистернах. Установлена предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Позже поступил сигнал о горении лесной подстилки около деревни Нижнее Кечево. Общая площадь возгорания составила 352 м². Огонь потушили, на месте работали пожарные расчеты на двух автоцистернах.

В тот же вечер 14 апреля поступило сообщение о горении камыша в селе Яган-Докья. Сухой камыш горел на площади 142 м². Вероятнее всего, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.