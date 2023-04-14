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Пожар произошёл в глазной клинике на улице Петрова в Ижевске

12:54, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожар произошёл в глазной клинике на улице Петрова в Ижевске
12:54, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
278
0

Сотрудники медучреждения пытались самостоятельно погасить пламя.

Ижевск. Удмуртия. 14 апреля в глазной поликлинике на улице Петрова в Ижевске произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Сообщение о пожаре в пристрое к 9-этажному дому №16 по улице Петрова поступило около 11:20. Спустя пять минут на место прибыли пожарные. К этому времени горела обрешётка клиники. До приезда спасателей сотрудники действовали по инструкции — пытались с помощью огнетушителей погасить пламя, а затем эвакуировались.

При тушении огня задействовали пожарную автоцистерну с лестницей, к работе подключились звенья газодымозащитной службы. Ликвидировать возгорание удалось в 11:48. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Причины инцидента устанавливаются.

Пожарные напоминают, что в случае возникновения возгорания следует обратиться по номеру 101. 

12:54, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар