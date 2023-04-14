Пожар произошёл в глазной клинике на улице Петрова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 14 апреля в глазной поликлинике на улице Петрова в Ижевске произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре в пристрое к 9-этажному дому №16 по улице Петрова поступило около 11:20. Спустя пять минут на место прибыли пожарные. К этому времени горела обрешётка клиники. До приезда спасателей сотрудники действовали по инструкции — пытались с помощью огнетушителей погасить пламя, а затем эвакуировались.

При тушении огня задействовали пожарную автоцистерну с лестницей, к работе подключились звенья газодымозащитной службы. Ликвидировать возгорание удалось в 11:48. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Причины инцидента устанавливаются.

Пожарные напоминают, что в случае возникновения возгорания следует обратиться по номеру 101.