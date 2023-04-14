Ижевск. Удмуртия. 20-летнего жителя Ижевска обвинили в смертельном ДТП, при котором погиб ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в феврале 2023 года на перекрёстке улиц Удмуртской и Василия Чугуевского на светофоре сбил мальчика 2013 года рождения. Автомобиль двигался со скоростью не менее 66 км/час, а ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Юный гражданин скончался на месте.

Прокурор Первомайского района Ижевска утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело направили в Первомайский райсуд для рассмотрения по существу.

Отметим, что за совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.